Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Voyager
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia meeting với Khách Hàng Nhật. Nắm bắt thông tin, truyền đạt ý kiến trực tiếp với Khách Hàng
Truyền đạt cho IT Developer yêu cầu của khách hàng, cũng như ngược lại.
Kiểm soát dự án, thúc đẩy quá trình trao đổi giữa IT Developer và Khách Hàng.
Báo cáo tiến độ, điều hòa công việc, đảm bảo sự trôi chảy trong dự án.
Biên phiên dịch tài liệu của dự án liên quan.
Coding, testing, và fixing bugs theo yêu cầu của dự án.
Communicate with Japanese customers on related projects.
Manage projects or work closely with the Project Manager to monitor and control project
Analyze and transfer customer's requests to project team members during the whole development process
Frequently and actively contact customers to clarify and prepare detailed requirement contents.
Coding, testing, and fixing bugs according to job requirements
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Nhật năng lực tương đương N2 hoặc N1- không cần bằng cấp
Kinh nhiệm về IT và làm việc ở vị trí BrSE tối thiểu 02 năm.
Kinh nghiệm về lead team và xử lý vấn đề. Tinh thần làm việc nhóm tốt, sắn sàng học hỏi,
Tự tin giao tiếp và trình bày vấn đề logic là một điểm cộng
Bachelor's degree or above in Computer Science, IT, or related fields
Experience in software development of at least 2 years
Over 2 years of working experience as BrSE.
Strong leadership, problem-solving as well as teamwork skills with a proactive and independent concentration
Good logical thinking and able to work under high pressure
Good teamwork spirit and desire to learn
Tại Công ty Cổ phần Voyager Thì Được Hưởng Những Gì
Đồng nghiệp hòa đồng, môi trường trẻ, năng động
Có đầy đủ Bảo hiểm theo quy định nhà nước, ngoài ra còn có thêm Bảo hiểm sức khỏe PVI Cao Cấp, hỗ trợ mua cho Người thân
Bánh, trà, nước ngọt, cà phê, mì gói => FREE
Cấp Macbook, màn hình, văn phòng phẩm và tất cả các vật dụng cần thiết cho công việc
Party công ty hàng tháng, team building hằng năm
Có không gian giải trí riêng, snack, bánh, etc
The Manager is super comfortable and cares about employees, no need to find a way to balance work and life.
We work in the spirit of respecting the law, so what the law has, you will get more than that: Month 13th salary, Insurance (PVI insurance extra), annual days off, ...
Be provided with the necessary equipment to work likes Macbook Pro or anything you need more.
Many cultural activities for you to enjoy: Birthday party, Welcome party, Team building events or monthly company party, Company trip, Free in-house entertainment facilities (football, table-football, boxing...)
Free Coffee and snacks
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Voyager
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI