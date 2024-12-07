Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần IFF Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả Công việc
Thực hiện công tác đo đạc trắc địa tại công trình.
Đảm bảo tuân thủ và quy trình đo đạc hiện trường, đo bản vẽ địa hình.
Định vị và đảm bảo tính chính xác các điểm tim, mốc công trình ngoài thực tế.
Lập kế hoạch bảo quản, bảo vệ mốc được giao.
Triển khai công tác định vị tim, mốc trên công trường.
Báo cáo với Ban chỉ huy về những diễn biến xảy ra trên công trường có liên quan đến trắc đạc
Biết sử dụng các máy thủy bình, máy toàn đạc và thành thạo AutoCAD.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học/Cao đẳng chuyên ngành về Trắc đạc
- Có từ 3 năm kinh nghiệm trực tiếp quản lý và tổ chức thi công.
- Có kinh nghiệm triển khai thi công các công trình dân dụng.
- Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.
- Biết sử dụng các máy thủy bình, máy toàn đạc và thành thạo AutoCAD.
- Khả năng làm việc độc lập, trung thực, cẩn thận.
Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IFF Holdings
