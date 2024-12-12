Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Củ Chi, Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Nhận phân công công việc
- Nghiên cứu bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, đề xuất phương án giải pháp kỹ thuật thi công khả thi.
- Giám sátvà hướng dẫnthi công xây dựng theo bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo thi công xây dựng an toàn, đúng tiến độ.
- Đề xuất các giải pháp khắc phục sai sót phát sinh trong quá trình thi công.
- Kiểm soát khối lượng thi công, nghiệm thu và ký khối lượng với Chủ đầu tư (Thầu chính).
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thi công xây dựng.
- Kiểm tra và quản lý vật liệu.
- Quản lý trang thiết bị và dụng cụ thi công.
- Kiểm tra và xác nhận khối lượng giao khoán thầu phụ (nếu có)
- Phụ trách thiết kế, chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán và các công việc khác liên quan đến công trình.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Bằng cấp: kỹ sư xây dựng.
-Có kinh nghiệm việc làm kỹ sư xây dựng ít nhất 5 năm kinh nghiệm.
- Sử dụng thành thạo các phần mềmAutoCAD, Civil 3D hoặc tương đương.
-Có kỹ năng quản lý và giám sát dự án.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
-Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thiện các sản phẩm theo đúng thời hạn theo yêu cầu.
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, đi công trường được hỗ trợ.
- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc
- Được nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật, BHXH đầy đủ.
- Được làm việc trong môi trường tốt nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Phú Hòa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 217 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

