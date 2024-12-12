Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chỉ huy công trình xây dựng

- Làm hồ sơ dự thầu, quyết toán.

- Bóc tách khối lượng dự toán

- Kiểm soát công tác thi công của các nhà thầu phụ, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ công việc.

- Đi công trình các tỉnh Miền Đông, Miền Tây

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chịu đi công trình,ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm bể nước, công trình nhà xưởng

- Nam, tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên

- Có 2 năm kinh nghiệm

- Kỹ năng quản lý, tổ chức, giám sát tốt

- Biết lập hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán, tư vấn giám sát.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10 triệu đến 15 triệu ( Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Có cơ hội thăng tiến.

- Có đầy đủ các phúc lợi như BHXH, YT, TN và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước hiện hành.

- Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Thanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin