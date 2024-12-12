Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Thanh
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Chỉ huy công trình xây dựng
- Làm hồ sơ dự thầu, quyết toán.
- Bóc tách khối lượng dự toán
- Kiểm soát công tác thi công của các nhà thầu phụ, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ công việc.
- Đi công trình các tỉnh Miền Đông, Miền Tây
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chịu đi công trình,ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm bể nước, công trình nhà xưởng
- Nam, tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên
- Có 2 năm kinh nghiệm
- Kỹ năng quản lý, tổ chức, giám sát tốt
- Biết lập hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán, tư vấn giám sát.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Thanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10 triệu đến 15 triệu ( Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Có cơ hội thăng tiến.
- Có đầy đủ các phúc lợi như BHXH, YT, TN và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước hiện hành.
- Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Vạn Thanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
