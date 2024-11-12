Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia xây dựng, phát triển các ứng dụng nghiệp vụ bảo hiểm mới bao gồm nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau;
Xây dựng và triển khai theo mô hình Microservice hướng Cloud native
Phát triển theo từng giai đoạn, tích hợp với các hệ thống đang có cho mảng nghiệp vụ khác của họ
Tham gia vào giai đoạn phân tích nghiệp vụ cùng team dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học về Công nghệ thông tin hoặc có bằng cấp/chứng chỉ tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc/ thành thạo ngôn ngữ Angular và các ngôn ngữ lập trình web khác: Typescript, Javascript, CSS...
Có kinh nghiệm lập trình Java backend với Springboot, JPA, Spring Security
Có kiến thức về nền tảng kiến trúc ứng dụng Microservice và các công cụ triển khai quản lý Microservice như Docker, Kubernetes (k8s), KeyCloak, APISix là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển trong ngành Fintech
Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh, thưởng các ngày lễ đặc biệt (sinh nhật, 2/9, 20/10, 8/3, khai xuân...)
Xem xét đánh giá năng lực và tăng lương 1 lần/năm
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ theo luật
Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FSS care chuyên biệt
Du lịch 2 lần/năm, chương trình teambuilding kết nối hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính
