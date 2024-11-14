Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Backend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tham gia phát triển các hệ thống web cho Ngân Hàng
- Tham gia phát triển các hệ thống quản lý cho ngân hàng trên nền tảng java
- Thực hiện lập trình các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.
- Nghiên cứu và cập nhật các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
- Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT hoặc tương đương hoặc trái ngành và có chứng chỉ liên quan
- Có kinh nghiệm từ 2 năm về lập trình Java (Java springboot)
- Ưu tiên ứng viên hiểu nghiệp vụ ngân hàng, có kinh nghiệm làm việc với Microservice và làm việc theo mô hình Agile
- Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết với API (Restful, SOAP), SCM (Git, SVN), IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans), Database (SQL, NoSQL);
- Có kinh nghiệm sử dụng các Design Pattern, xây dựng Unit Test, thiết kế và xây dựng ứng dụng dạng stateless, mô hình ứng dụng MVC;
- Có kinh nghiệm làm việc với angularJS/ReactJS là một lợi thế (không bắt buộc);

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7, CN
- Có mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn: 20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ Net/ tháng
- Thử việc 02 tháng nhận 100% lương
- Bonus lương tháng 13 upto 100% lương
- Cố định 13 tháng lương Net/ năm, review lương lên đến 3 lần/năm
- Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng
- Có lộ trình phát triển, thăng tiến rõ ràng đánh giá theo level nhân sự từ member => key member => Teamlead
- Thưởng lễ tết...
- Quy đổi phép thành tiền/ cộng dồn phép
- Có cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới (AI, Location Tracking, Realtime...)
- Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình
- Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.
- Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
- Teambuilding 3 tháng 1 lần
- Bóng đá 2 trận/1 tuần
- Liên hoan ăn uống "triền miên"
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần
- Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 & 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

