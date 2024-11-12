Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển website và các tính năng theo yêu cầu của khách hàng Nhật

Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế dự án

Tham gia xây dựng, phát triển dự án để dự án chạy hiệu quả nhất

Thực hiện các công việc khác của dự án theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm tham gia phát triển dự án bằng Python

Thành thạo và làm việc ở các dự án thực tế về Python Script

Có khả năng sử dụng Database (SQL, NoSQL)

Có kinh nghiệm làm leader là điềm cộng

Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt, nắm bắt công nghệ nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Tổ chức Teambuilding hàng tháng

Thưởng các dịp Lễ, Tết,...

1 năm hơn 13 tháng lương

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM

