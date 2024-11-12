Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 1, ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển website và các tính năng theo yêu cầu của khách hàng Nhật
Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế dự án
Tham gia xây dựng, phát triển dự án để dự án chạy hiệu quả nhất
Thực hiện các công việc khác của dự án theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm tham gia phát triển dự án bằng Python
Thành thạo và làm việc ở các dự án thực tế về Python Script
Có khả năng sử dụng Database (SQL, NoSQL)
Có kinh nghiệm làm leader là điềm cộng
Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
Tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt, nắm bắt công nghệ nhanh.
Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Tổ chức Teambuilding hàng tháng
Thưởng các dịp Lễ, Tết,...
1 năm hơn 13 tháng lương
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEWIT VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
