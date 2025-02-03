Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
- Hà Nội:
- Tầng 2, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tham gia phân tích yêu cầu cho các dự án phát triển phần mềm
Tạo test scenario, test checklist, test case,...
Tạo test data, thiết lập môi trường kiểm thử
Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kịch bản kiểm tra
Báo lỗi, giám sát việc sửa lỗi của nhà phát triển và đảm bảo chất lượng của phần mềm
Đánh giá test result và viết test report
Đề xuất, điều chỉnh quy trình phát triển sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án, kiểm soát đảm bảo thực hiện đúng quy trình đã thống nhất.
Kiểm soát tiến độ và chất lượng dự án (Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Phát hiện rủi ro, đưa ra giải pháp phòng tránh rủi ro và giải quyết vấn đề
Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên trong dự án.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm test web, app, batch, DB
Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên
Năng động, sáng tạo và ham học hỏi
Có thể làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
Ưu tiên:
Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có Chứng chỉ về kiểm thử.
Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương
Tháng lương thứ 13
Thưởng thành tích ( Trung bình 01 tháng lương/năm)
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam
Ngân sách Teambuilding theo quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm
Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hấp dẫn
Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Từ Thứ Hai - Thứ Sáu)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
