Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, tòa CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Lập trình viên

Tham gia phân tích yêu cầu cho các dự án phát triển phần mềm

Tạo test scenario, test checklist, test case,...

Tạo test data, thiết lập môi trường kiểm thử

Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch và kịch bản kiểm tra

Báo lỗi, giám sát việc sửa lỗi của nhà phát triển và đảm bảo chất lượng của phần mềm

Đánh giá test result và viết test report

Đề xuất, điều chỉnh quy trình phát triển sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án, kiểm soát đảm bảo thực hiện đúng quy trình đã thống nhất.

Kiểm soát tiến độ và chất lượng dự án (Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Phát hiện rủi ro, đưa ra giải pháp phòng tránh rủi ro và giải quyết vấn đề

Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên trong dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm test web, app, batch, DB

Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên

Năng động, sáng tạo và ham học hỏi

Có thể làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

Ưu tiên:

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính, Điện tử viễn thông,...hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có Chứng chỉ về kiểm thử.

Tại Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ15 triệu -20 triệu

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương

Tháng lương thứ 13

Thưởng thành tích ( Trung bình 01 tháng lương/năm)

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo luật Việt Nam

Ngân sách Teambuilding theo quý, du lịch định kỳ 1 lần/năm

Chăm sóc khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân hấp dẫn

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30 (Từ Thứ Hai - Thứ Sáu)

Cách Thức Ứng Tuyển

