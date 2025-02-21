Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Giải pháp công nghệ quản lý doanh nghiệp EMSO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 802 Tòa 15T2, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Triển khai các quy trình ứng dụng, dịch vụ lên các môi trường.

- Giám sát hệ thống để theo dõi hiệu suất hệ thống, xử lý sự cố kịp thời.

- Thiết lập và tối ưu các quy trình tích hợp, đảm bảo sự linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống

- Phối hợp làm việc với team Product, Design để phát triển các tính năng phục vụ người dùng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học.

- Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí DevOps.

- Có kinh nghiệm vận hành, triển khai, giám sát hệ thống.

- Hiểu biết về CI/CD (Jenkins); công cụ giám sát Grafana, Prometheus; Kubernetes (K8s)

- Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

- Có khả năng tự giải quyết vấn đề, tư duy logic, sáng tạo trong công việc.

- Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại Công ty TNHH Giải pháp công nghệ quản lý doanh nghiệp EMSO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc trẻ, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

- Được đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao trình độ

- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ.

- Nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết và các chế độ theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp công nghệ quản lý doanh nghiệp EMSO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin