Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 – CT1B – Khu VOV Mễ Trì – Phường Mễ Trì,Hà Nội

Khảo sát, phân tích quy trình, nghiệp vụ quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp.

Xây dựng tài liệu khảo sát, phân tích nghiệp vụ dựa trên kết quả khảo sát.

Lập yêu cầu chỉnh sửa phần mềm theo tài liệu khảo sát, tài liệu phân tích nghiệp vụ

Triển khai cài đặt, đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc, dự án được bàn giao.

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học quản lý/Hệ thống thông tin.

Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý nhân sự HRM

Có khả năng xây dựng tài liệu, viết báo cáo.

Có kỹ năng giao tiếp thuyết trình và giải quyết vấn đề tốt

Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn

Yêu thích nghề tư vấn ứng dụng phần mềm, HTTT quản trị doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp quản trị hiệu quả, tăng năng suất lao động.

Tại CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG – Khởi điểm từ 8.000.000 đến 15.000.000 vnđ

THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án

PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp chuyên cần.....

Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (được đóng BHXH, BHYT, BHTN...)

Đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc, về chuyên môn, các kỹ năng mềm.

CƠ HỘI:

Tư vấn ứng dụng phần mềm, HTTT cho nhiều doanh nghiệp, giải quyết nhiều bài toán thực tế hay liên quan đến HTTT quản trị doanh nghiệp. Nâng cao kiến thức, hiểu sâu về các quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST

