Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 – CT1B – Khu VOV Mễ Trì – Phường Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khảo sát, phân tích quy trình, nghiệp vụ quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp.
Xây dựng tài liệu khảo sát, phân tích nghiệp vụ dựa trên kết quả khảo sát.
Lập yêu cầu chỉnh sửa phần mềm theo tài liệu khảo sát, tài liệu phân tích nghiệp vụ
Triển khai cài đặt, đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm một cách hiệu quả.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc, dự án được bàn giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học quản lý/Hệ thống thông tin.
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý nhân sự HRM
Có khả năng xây dựng tài liệu, viết báo cáo.
Có kỹ năng giao tiếp thuyết trình và giải quyết vấn đề tốt
Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn
Yêu thích nghề tư vấn ứng dụng phần mềm, HTTT quản trị doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp quản trị hiệu quả, tăng năng suất lao động.

Tại CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG – Khởi điểm từ 8.000.000 đến 15.000.000 vnđ
THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án
PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp chuyên cần.....
Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (được đóng BHXH, BHYT, BHTN...)
Đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc, về chuyên môn, các kỹ năng mềm.
CƠ HỘI:
Tư vấn ứng dụng phần mềm, HTTT cho nhiều doanh nghiệp, giải quyết nhiều bài toán thực tế hay liên quan đến HTTT quản trị doanh nghiệp. Nâng cao kiến thức, hiểu sâu về các quy trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST

CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 - CT1B - Khu VOV Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

