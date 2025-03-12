Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Arca Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Arca Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 47
- 49
- 51 Phùng Khắc Khoan,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chuyển đổi từ file thiết kế đã được thiết kế sang web bằng code html (reponsive)
- Hạn chế dùng framework
- Tiếp nhận và chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời ứng dụng khi phát sinh lỗi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhân viên kỹ thuật biết code html, (responsive-html5) biết JavaScript, và ưu tiên biết thêm PH
- Kiểm tra Html đã làm trên các trình duyệt.
- Chỉnh sửa, cập nhật XHTML/CSS trên các dự án đã làm.
- Biết code reponsive
- Biết sử dụng javscript
-Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng trở lên
-Giới tính : Không yêu cầu
Tại Công ty TNHH Arca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
– Review tăng lương 1 lần/năm.
– Thưởng tháng 13
– Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Arca Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
