Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Arca Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47 - 49 - 51 Phùng Khắc Khoan,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuyển đổi từ file thiết kế đã được thiết kế sang web bằng code html (reponsive)

- Hạn chế dùng framework

- Tiếp nhận và chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời ứng dụng khi phát sinh lỗi

Yêu Cầu Công Việc

- Nhân viên kỹ thuật biết code html, (responsive-html5) biết JavaScript, và ưu tiên biết thêm PH

- Kiểm tra Html đã làm trên các trình duyệt.

- Chỉnh sửa, cập nhật XHTML/CSS trên các dự án đã làm.

- Biết code reponsive

- Biết sử dụng javscript

-Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng trở lên

-Giới tính : Không yêu cầu

Quyền Lợi

– Review tăng lương 1 lần/năm.

– Thưởng tháng 13

– Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

