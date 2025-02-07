Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - L4 - Vincom MegaMall Thảo Điền, 161 Võ Nguyên Giáp, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển và tối ưu hóa sản phẩm sử dụng ReactJS / VueJS.

- Xây dựng và duy trì các component UI/UX tái sử dụng đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng.

- Phối hợp với PM, UI/UX Designer để đảm bảo xây dựng hệ thống mượt mà, tương thích trên nhiều nền tảng.

- Tham gia phân tích yêu cầu, đưa ra giải pháp kỹ thuật và review code cho đội nhóm.

- Hỗ trợ các thành viên trong team và đào tạo các thành viên Junior / Mid-Level trong nhóm.

- Phối hợp với khách hàng, các phòng ban liên quan để hỗ trợ tích hợp vào hệ thống hiện tại.

- Nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ / kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng cho dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 4-5 năm kinh nghiệm về Frontend Developer hoặc tương đương.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ phần mềm, khoa học máy tính, thống kê, CNTT, toán tin hoặc liên quan.

- Thành thạo ReactJS/VueJS framework.

- Nắm vững kiến thức về OOP, Design Pattern, ResfulAPI.

- Có kinh nghiệm làm việc, hiểu biết về NodeJS/Java/Scala là một lợi thế.

- Có tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

- Hiểu biết về CI/CD, Webpack, Vite, Babel, và các công cụ build frontend

- Biết tối ưu hệ thống cho web frontend, monitor và kiểm soát lỗi.

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

a. Địa điểm làm việc:

-L4-Vincom MegaMall Thảo Điền, 161 Võ Nguyên Giáp, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

b. Thời gian làm việc:

- Ngày làm việc: T2 - T6, riêng T7 làm cách tuần.

- Giờ làm việc: 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa: 60p)

c. Quyền lợi:

- Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động.

- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Ký hợp đồng thử việc 02 tháng, qua thử việc ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.