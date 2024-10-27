Tuyển Merchandiser thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 14 đường 19A, Khu CN Biên Hòa II, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu các khuynh hướng thời trang và cùng đồng hành cùng các nhà thiết kế các thương hiệu để cùng nhau tạo nên các bộ sưu tập.

- Tìm nguyên phụ liệu phù hợp với các ý tưởng thiết kế từ các chủ hàng của công ty, để xây dựng và phát triển bộ sưu tập đó, theo định hướng chung của công ty.

- Nhận hồ sơ phát triển của từng bộ sưu tập từ khách. Liên lạc với các chủ hàng để lấy nguyên phụ liệu, báo giá. Kết nối bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch may mẫu, chào giá cho các mã hàng trong các bộ sưu tập đó.

- Trao đổi với khách hàng để tìm giải pháp cho thiết kế sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.

- Thiết lập các tiêu chuẩn về chất lượng nguyên phụ liệu, thành phẩm với khách hành. Thiết lập kế hoạch đưa đơn hàng và mục tiêu doanh số cho cả năm của khách đó, dựa vào số lượng thành công của bộ sưu tập (chất lượng, giá, mẫu đẹp) và số lượng forecast của bộ đó.

- Theo dõi mục tiêu ngày nhận nguyên phụ liệu cho đơn hàng mẫu, khả năng thương lượng với các chủ hàng nước ngoài, khả năng giải quyết các trở ngại về chất lượng, đảm bảo theo tiêu chuẩn khách. Phối hợp với team sản xuất để cùng tìm giải pháp trong sản xuất..

- Quản lý tồn kho đối với nguyên phụ liệu đã đi mua nhưng chưa sử dụng hết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ may.

- Có kinh nghiệm trong việc quản lý đơn hàng hoặc phát triển sản phẩm.

- Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu. Phải có kỹ năng trình bày nội dung, trao đổi để giải quyết vấn đề kịp thời và hiệu quả.

- Tự tin giao tiếp, đối thoại bằng tiếng Anh với chủ hàng, khách hàng một cách chuyên nghiệp.

- Thao tác máy tính nhanh lẹ, xử lý exel nhanh chóng để cân đối nguyên phụ liệu, kiểm soát các report hằng ngày từ nhà máy và khách.

- Kỹ năng giải quyết, tìm giải pháp cho trở ngại, quản lý mục tiêu thời gian tốt, chịu được áp lực vào mùa cao điểm, chú ý chi tiết nhưng cũng có cái nhìn tổng quát.

- Yêu thích ngành may mặc, kiên trì, chịu khó học hỏi và muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh

- Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước (Châu Âu, Châu Á)

- Ăn trưa miễn phí, BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

- Có xe đưa đón từ thành phố HCM (Hàng Xanh, Thủ Đức) đến Biên Hoà làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI

