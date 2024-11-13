Tuyển Market Research CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,200 USD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Market Research

Mức lương
1,500 - 2,200 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 1,500 - 2,200 USD

Nhận yêu cầu dự án NCTT từ cấp trên/ hoặc các phòng ban liên quan, viết yêu cầu, thiết kế dự án, làm đề xuất kế hoạch thực hiện, ngân sách dự án,
Triển khai dự án bao gồm chuẩn bị BCH, hướng dẫn dự án, đào tạo các nhân sự liên quan, giám sát thực hiện dự án
Tổng hợp kết quả phân tích, kiểm tra tính hợp lý của dự liệu, soạn thảo và chuẩn bị báo cáo và thuyết trình kết quả thực hiện.
Trao đổi và thống nhất định hướng, kế hoạch công việc với cấp trên trực tiếp về công việc được phân bổ.
Quản lý và hướng dẫn nhân viên phân tích dữ liệu thực hiện công việc phân tích số liệu.
Quản lý các đối tác NCTT (không thuộc hệ sinh thái công ty)
Đối tác NCTT bao gồm các công ty NCTT, các cộng tác viên, và các đối tác cung cấp thông tin dữ liệu, v. vv
Phạm vi công việc: quản lý, hướng dẫn dự án, giám sát các đối tác thực hiện dự án, và đánh giá hiệu quả hoạt động.
Tương tác với các đối tác trong hệ sinh thái e-Plus:
Chủ động tương tác và nhận yêu cầu thực hiện dự án từ các phòng ban liên quan
Hỗ trợ các thông tin thị trường kịp thời và cùng nhau thống nhất cách tiếp cận phù hợp
Chủ động cập nhật thông tin thị trường qua các kênh:
Chủ động đi thực tế thị trường để nắm bắt tình hình thực tế và đề xuất các hướng tiếp cận trong NCTT phù hợp (nhà thuốc, bệnh viện, các trung tâm tiêm chủng)
Tìm kiếm các thông tin liên quan theo chủ đề, dựa trên các dữ liệu thông tin có sẵn trên các trang báo/ báo cáo của các nghiên cứu.
Hỗ trợ các công việc liên quan thông tin thị trường:
Phân tích và báo cáo hệ thông tin thị trường, dữ liệu nội bộ (nếu có)
Chủ động đề xuất, cập nhật cũng như thay đổi cách tiếp cận
Hỗ trợ cập nhật báo cáo dữ liệu chương trình TTTM (nếu có, và tùy thuộc vào phân bổ khối lượng công việc được giao)

Với Mức Lương 1,500 - 2,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: tốt nghiệp đại học trở lên;
Đã và đang làm trong các ngành hàng FMCG, các công ty nghiên cứu thị trường, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành hàng dược;
Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty tiêu dùng/ ngành dược/ chăm sóc y tế, và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm NCTT và thuyết trình cho các cấp lãnh đạo, ở các công ty FMCG hoặc cty NCTT (thuyết trình cho khách hang), có kinh nghiệm làm ở các phòng ban MKT + kinh doanh là 1 lợi thế
Kỹ năng mềm và cách làm việc:
Tự chủ và chủ động trong việc thực hiện toàn bộ dự án NCTT
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc đội nhóm (quản lý 1 nhân viên phân tích dữ liệu, tương tác với các đối tác nội bộ cũng như đối tác từ các công ty khác)
Sắp xếp trình tự thực hiện dự án phù hợp và theo thứ tự ưu tiên
Kỹ năng quản lý nhiều dự án và khả năng xử lý tình huống
Tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành công việc được giao
Có tinh thần học hỏi cao
Kỹ năng ứng dụng văn phòng:
Sử dụng thành thạo Power points, word, excel

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;
Được xem xét tăng lương hàng năm;
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, tết dương lịch (trị giá hiện kim);
Quà mừng quốc tế thiếu nhi, tết trung thu (dành cho con CBNV);
Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);
Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);
Chúc mừng CBNV sinh con (áp dụng cho nam & nữ) lên tới 01 tháng lương/ lần sinh;
Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ tiền cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ...;
Chính sách ốm đau nằm viện, hiếu hỷ áp dụng theo quy định của Luật và được nhận thêm hiện kim từ Công ty;
Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia;
Được du lịch trong và ngoài nước (tùy theo tình hình kinh doanh);
Được hưởng chế độ ưu đãi từ các dịch vụ của Tập đoàn ECO như: tiêm chủng vacxin, khám chữa bệnh tại bệnh viện 5 sao chất lượng cao, mua hàng ECOgreen;
Và gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho CBNV Công ty.

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

