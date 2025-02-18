Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Phú Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Phú Khang
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39 đường 3C, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Đăng bài trên các nền tảng để khai thác khách hàng
Gửi phòng, tư vấn phòng cho khách hàng có nhu cầu
Đưa khách đi xem phòng, kí hợp đồng
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tuổi từ 18-35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.
Kĩ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Đam mê, năng động và nhiệt huyết.
Tại Công ty TNHH Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Phú Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6-10TR/tháng
Hoa hồng + Thưởng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến
Có cơ hội được đào tạo năng cao kĩ năng bán hàng
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước và Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Phú Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
