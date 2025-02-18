Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Phú Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 đường 3C, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Đăng bài trên các nền tảng để khai thác khách hàng

Gửi phòng, tư vấn phòng cho khách hàng có nhu cầu

Đưa khách đi xem phòng, kí hợp đồng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 18-35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.

Kĩ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Đam mê, năng động và nhiệt huyết.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Phú Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6-10TR/tháng

Hoa hồng + Thưởng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến

Có cơ hội được đào tạo năng cao kĩ năng bán hàng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư Môi Giới Bất Động Sản Phú Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin