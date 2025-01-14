Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD

1. Lập chiến lược và kế hoạch logistics:

+ Chiến lược và kế hoạch:

• Phát triển chiến lược logistics dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

• Xây dựng kế hoạch logistics hàng tháng, quý và năm, tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng cường hiệu quả chuỗi cung ứng.

• Đảm bảo các chiến lược logistics đồng bộ với các bộ phận khác trong công ty (kế toán, bán hàng, marketing, sản xuất).

+ Phát triển kinh doanh dịch vụ logistics:

• Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ logistics nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

2. Quản lý và điều hành hoạt động vận chuyển và kho bãi:

• Giám sát quá trình vận chuyển hàng hóa và quản lý kho bãi đảm bảo các hoạt động này diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí.

• Tối ưu hóa quy trình vận hành kho bãi, lựa chọn và đàm phán với các đối tác vận chuyển, nhà cung cấp dịch vụ logistics.

• Đảm bảo chất lượng và an toàn trong các hoạt động vận chuyển và bảo quản hàng hóa.

• Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý, lưu trữ các chính sách, chế độ làm việc, tài liệu, cơ sở dữ liệu, kho hàng và các phương tiện phù hợp với yêu cầu/tiêu chuẩn (ERP, GMP-WHO, GSP, GDP, GPP).