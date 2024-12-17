Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Vega Corporation
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tiếp nhận và xử lý thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của công ty qua điện thoại và chat trực tuyến.
Tư vấn chính sách của Công ty đến khách hàng hoặc chuyển thông tin hỗ trợ khách hàng qua các bộ phận liên quan thông qua Fanpage hoặc Hotline.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
Báo cáo, đối soát với đối tác và các bộ phận liên quan
Thực hiên các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng qua điện thoại và mạng xã hội
Có kinh nghiệp quản trị fanpage
Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI