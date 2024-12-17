Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của công ty qua điện thoại và chat trực tuyến.

Tư vấn chính sách của Công ty đến khách hàng hoặc chuyển thông tin hỗ trợ khách hàng qua các bộ phận liên quan thông qua Fanpage hoặc Hotline.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.

Báo cáo, đối soát với đối tác và các bộ phận liên quan

Thực hiên các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.