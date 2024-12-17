Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa D (mặt sau), Khu nhà ở cán bộ nhân viên Văn phòng Trung Ương Đảng và Báo nhân dân, Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trực các nhóm & Tiếp nhận các nhu cầu bảo hành, tư vấn, sửa chữa từ khách hàng Đại lý, tiếp nhận phản hồi của khách hàng về sản phẩm.

Tư vấn khách hàng về chế độ bảo hành, phương án xử lý với đơn của khách, phản hồi khách hàng về tiến độ bảo hành từng đơn.

Theo dõi đơn hàng đảm bảo khách hàng đã nhận lại sản phẩm bảo hành, xử lý khiếu nại với đơn vị vận chuyển nếu có.

Báo giá các trường hợp khách hàng chịu phí

Liên hệ thông báo tới khách hàng để hoàn trả hàng

Xử lý các nhu cầu khác của KH nếu có (mua hàng, trả hàng, ...)

Thực hiện các loại báo cáo định kỳ hoặc phát sinh, các công việc liên quan được phân công.

Các CV khác theo yêu cầu trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 20- 30 tuổi

Có kinh nghiệm làm nhân viên sales hoặc chăm sóc khách hàng tối thiểu 1 năm

Trung thực, yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng

Yêu thích và đam mê các sản phẩm công nghệ

Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản (Từ 6.000.000đ – 7.000.000đ) + Phụ cấp + Thưởng (Mức thu nhập thông thường từ 8.000.000 – 10.000.000đ tùy theo năng lực)

Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí,...

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.

Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.

Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

