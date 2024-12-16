Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Đại Từ - Đại Kim - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trực tổng đài: Tiếp nhận và ghi nhận thông tin từ khách hàng gọi đến, cung cấp thông tin cần thiết, tư vấn về dịch vụ của công ty. Tiếp nhận thông tin báo sự cố từ khách hàng, nhà phân phối.

- Điều phối: Tiếp nhận thông tin từ KH, sau đó cập nhật thông tin KH lên hệ thống để điều động CSKH của trung tâm xử lý

- Theo dõi tiến độ về việc xử lý sự cố cho KH

- Chăm sóc khách hàng: xác nhận thông tin từ khách hàng, giải quyết các phản ánh về chất lượng dịch vụ, sản phẩm trong phạm vi phân quyền. Thực hiện việc chăm sóc khách hàng qua điện thoại để khảo sát ý kiến và thu thập số liệu chỉ số hài lòng khách hàng.

- Những công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tổng đài

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, kinh nghiệm về ngành điện tử, kĩ thuật, máy lọc nước

- Khả năng lắng nghe, trình bày thuyết phục, giao tiếp tốt qua điện thoại, giải quyết vấn đề & xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng (CSC, CRM)

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 10 Triệu theo trình độ năng lực (Gồm Lương cứng + Phụ cấp)

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao Động.

- Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ thuật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH

