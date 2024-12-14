Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tham gia giao xe cùng PKD, thiết lập, tạo lập mối quan hệ phục vụ việc CSKH sau bán khi KH đến nhận xe tại Đại lý.

Khảo sát chất lượng hài lòng của KH thông qua cuộc gọi CSKH trước mua xe/ sau giao xe mới.

Tiếp nhận và giải đáp thông tin thắc mắc của KH, ghi nhận ý kiến phản hồi của KH báo cáo lên cấp trên.

Cấp phát thẻ VIP cho các đối tượng theo quy định của Công ty.

Tham gia thực hiện sự kiện do Công ty và Hãng tổ chức.

Tập hợp số liệu phục vụ lập báo cáo quản trị theo deadlin hàng ngày/ tuần/ tháng/ năm.

Các nhiệm vụ khác do GĐĐH, TP CSKH giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tôt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có giọng nói chuẩn, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp.

Nhanh nhẹn, hòa nhã, có kỹ năng giao tiếp xử lý tình huống tốt.

Hoạt bát, chu đáo, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-15 triệu, có phụ cấp ăn trưa.

Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm.

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cơ hội được làm việc trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ BGĐ.

Chế độ khác theo cơ chế phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

