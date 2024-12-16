Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23D - A10 KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Trực hotline và khai thác thông tin về nhu cầu khách hàng.

- Lọc và phân chia khách hàng, cập nhật thông tin KH, phân chia KH cho sales 3 miền theo nhóm sản phẩm/nguồn.

- Trực chat nhanh trên website, zalo, fanpage.

- CSKH sau bán để đánh giá mức độ hài lòng, hỗ trợ chuyển thông tin đến bộ phận liên quan.

- Các việc khác hỗ trợ công việc (Trường hợp khách hàng liên hệ từ nguồn khác CSKH hỗ trợ nhập data và chuyển khách).

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng địa phương.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch

- Khả năng chịu áp lực công việc cao

- Nhiệt tình, độc lập, năng động và nhạy bén.

- Trung thực, thật thà

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại

- Nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh + thưởng thâm niên làm việc

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm

- Xét thưởng cổ phần và thưởng cổ tức hàng năm từ cổ phần được tặng thưởng

- Du lịch/nghỉ mát, Team building hàng năm; Year end party và các ngày kỷ niệm

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng; chế độ thăm hỏi bản thân và gia đình

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

