Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Tôn Thất Thuyết,Nam Từ Liêm,Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi và tư vấn qua điện thoại, giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng và hàng hóa.

-Tiếp nhận ,xử lý các nội dung công việc liên quan đến khiếu nại,đền bù

- Thỏa thuận chi phí và thực hiện chính sách đền bù cho khách hàng

- Đề xuất các phương án xử lý nội bộ

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 20-30 tuổi.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên,...

- Có kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng,xử lý khiếu nại đền bù, dịch vụ khách hàng,chăm sóc khách hàng, kiểm soát chất lượng dịch vụ,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

-Chế độ phúc lợi đầy đủ và đảm bảo đúng quyền lợi/trách nhiệm cho CBNV

-Review lương định kỳ: Định kỳ, đột xuất - xuất sắc

-Thưởng xuất sắc, thi đua khen thưởng, lương tháng 13

-Du lịch, team building theo các sự kiện, chương trình, chính sách, ngày kỷ niệm

-Chế độ khen, thưởng với các con cái CBNV vào các dịp lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin