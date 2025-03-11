Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH AUTO HẢI HÙNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km23+500, Quốc Lộ 6, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên.

Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Làm việc theo ca, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng là một lợi thế (ví dụ: Zalo OA, Fanpage Facebook,...)

Tại CÔNG TY TNHH AUTO HẢI HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUTO HẢI HÙNG

