Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện;
- Xử lý các yêu cầu của khách hàng, nhắc lịch tái khám cho khách hàng;
- Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc của khách hàng qua email/điện thoại... và chuyển đến bộ phận QLDV, GSNV;
- Quản lý google maps 7 cơ sở, trực hotline của Bộ phận;
- Khảo sát chất lượng dịch vụ KH nội trú 2 cơ sở PTM và YN, gửi báo cáo khảo sát hàng ngày đến QLDV
- Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày theo mẫu quy định
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành.
- Có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí chăm sóc khách hàng, ưu tiên kinh nghiệm mảng y tế, chăm sóc sức khỏe.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc;
- Thưởng hệ số, thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện;
- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, nghỉ tuần và nghỉ Lễ theo quy định;
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống Y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện…;
- Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn 5 sao;
- Môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

