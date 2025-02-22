Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Heli Care làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Đường Lê Thị Chợ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

1. Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng

Chào hỏi, đón tiếp khách hàng lịch sự, niềm nở, tạo thiện cảm ban đầu.

Tư vấn các gói khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại phòng khám.

Hỗ trợ đặt lịch và xác nhận lịch với khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống phòng khám hoặc các sổ theo dõi.

Thực hiện hỗ trợ công việc của thu ngân.

2. Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại phòng khám và sau khi khám bệnh.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi khám chữa bệnh

Cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế, quy trình khám chữa bệnh cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình khám chữa bệnh, tạo cảm giác thoải mái, an tâm.

Theo dõi và hỏi han sức khỏe của khách hàng sau khi khám chữa bệnh.

Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của phòng khám.

3. Quản lý hồ sơ khách hàng

Lập hồ sơ khách hàng mới, cập nhật thông tin khách hàng cũ.

Lưu trữ hồ sơ khách hàng an toàn, bảo mật.

Cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu.

4. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành khác có liên quan

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, có kiến thức về y khoa hoặc chăm sóc khách hàng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Outlook).

Tại Công ty Cổ phần Heli Care Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn.

Nghỉ phép hàng năm, chính sách du lịch cùng công ty.

Tham gia BHXH/BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên ngành.

Chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty về hiếu hỉ, tang chế và các sự kiện nội bộ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Heli Care

