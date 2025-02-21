Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Mỹ SSU - 12 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Làm việc qua kênh Chat trên ứng dụng ShopeeFood .

Tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của Shipper và phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra.

Sử dụng linh hoạt các công cụ, phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời và chuyên nghiệp.

Chủ động liên hệ với Khách hàng/ Nhà hàng qua kênh call khi phát sinh (nếu có).

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 20 - 29 tuổi

Có kinh nghiệm làm việc CSKH >3 tháng.

Không vướng bận các lịch học và lịch làm khác, có thể làm xoay ca.

Thành thạo tin học văn phòng.

Yêu cầu kỹ năng đánh máy ≥ 50WPM.

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thử việc 8.500.000 – Chính thức 9.250.000 (đã bao gồm LCB và KPI).

Đào tạo có lương.

Ký hợp đồng đầy đủ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.......theo quy định Nhà Nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.

Có lộ trình thăng tiến dành cho những nhân viên có năng lực.

Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

