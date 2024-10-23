Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Lô 18 đường số 6, KCN Bắc Chu Lai, Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Núi Thành

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sửa chữa tất cả các máy móc thiết bị tại xưởng sản xuất khi bị hư hỏng như: máy tuyển từ, tuyển điện, gầu nâng, băng tải ... phục vụ sản xuất.

- Sửa chữa, thay thế hệ thống bơm nước, ống nước khu vực xưởng tuyển ước.

- Bảo trì, bảo dường toàn bộ MMTB tại xưởng tuyển khô và tuyển ước theo qui định, (Hàng ngày, tuần, tháng...)

- Ghi chép đầy đủ vào nhật ký bảo trì, bảo dưỡng.

- Kiểm tra, sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống điện trong các MMTB tại các xưởng sản xuất (Tuyển khô, tuyển ước) khi có sự cố, hỏng hóc xảy ra về điện; hệ thống dây điện cấp, điện ánh sáng trong nhà xưởng phục vụ sản xuất.

- Kiểm tra, sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống điện ánh sáng ngoài trời, văn phòng làm việc, nhà ở CNV khi có sự cố hỏng hóc xảy ra.

- Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện trong nhà xưởng như: động cơ điện, tủ điện, hệ thống ... đúng qui trinh, qui định và ghi nhật ký đầy đủ.

- Kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt trong công ty khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành cơ điện hoặc các ngành có liên quan Có trách nhiệm với công việc. Đam mê, trung thực, chịu khó học hỏi trong công việc. Chịu được áp lực công việc cao. Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên

- Phụ cấp ăn trưa 25k/ngày

- Thưởng các ngày lễ (Women day, 30/4, 02/9, 01/6 cho nhân viên có con dưới 14 tuổi), thưởng tết dương lịch, tết Âm lịch, lương tháng 13

- Thưởng sinh nhật hàng năm

- Thưởng nhân viên Xuất sắc/ Giỏi/ Khá hàng năm

- Bảo hiểm y tế, BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại công ty

- Hoạt động teambuilding kết nối nhân viên hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HƯNG THỊNH

