Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai chạy ads trên Facebook, Tiktok theo chiến lược của công ty;

- Liên tục tìm kiếm, đổi mới nội dung, cách thức quảng cáo để đem về data và tối ưu hiệu quả quảng cáo;

- Lên kế hoạch chi phí cho chiến dịch;

- Chủ động tối ưu chi phí quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra;

- Nghiên cứu thị trường và chiến lược của đối đủ cạnh tranh;

- Phân tích, báo cáo, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

- Làm việc tại Hà Nội: Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội.