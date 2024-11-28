Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
- Hà Nội: Chung cư Phương Đông, Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai chạy ads trên Facebook, Tiktok theo chiến lược của công ty;
- Liên tục tìm kiếm, đổi mới nội dung, cách thức quảng cáo để đem về data và tối ưu hiệu quả quảng cáo;
- Lên kế hoạch chi phí cho chiến dịch;
- Chủ động tối ưu chi phí quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra;
- Nghiên cứu thị trường và chiến lược của đối đủ cạnh tranh;
- Phân tích, báo cáo, đề xuất ngân sách và kịch bản triển khai nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
- Làm việc tại Hà Nội: Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp gửi xe, Thưởng thi đua, Thưởng lễ, Thưởng cuối năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
