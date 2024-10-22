Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN
- Hà Nội: Đại học Thành Đô (Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội), Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thực hiện hồ sơ, thủ tục
Chuẩn bị và dịch phỏng vấn
Chăm sóc khách hàng khi tới làm việc tại Việt Nam
Theo dõi, báo cáo tình hình TTS, DHS, kỹ sư ở Nhật Bản
Trao đổi với đối tác Nhật qua điện thoại, email về các vấn đề liên quan đến TTS và các phát sinh (nếu có)
Thực hiện các công việc được phân công khác
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ tuổi từ 23 - 35
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
Biết sử dụng Word, Excel, tin học văn phòng.
Soạn thảo văn bản, giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm.
Chịu được công việc áp lực cao, thời gian làm việc trong ngày không cố định.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và từng sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo trong môi trường làm việc với Nhật Bản
Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ theo luật lao động.
Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép hàng năm.
Lương thưởng 2 lần/năm theo kết quả kinh doanh.
Chế độ phúc lợi công ty: Du lịch, teambuilding, phụ cấp công tác...
Được xét năng lực và ứng tuyển ở vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
