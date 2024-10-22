Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại học Thành Đô (Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội), Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện hồ sơ, thủ tục Chuẩn bị và dịch phỏng vấn Chăm sóc khách hàng khi tới làm việc tại Việt Nam Theo dõi, báo cáo tình hình TTS, DHS, kỹ sư ở Nhật Bản Trao đổi với đối tác Nhật qua điện thoại, email về các vấn đề liên quan đến TTS và các phát sinh (nếu có) Thực hiện các công việc được phân công khác

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tuổi từ 23 - 35 Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên Biết sử dụng Word, Excel, tin học văn phòng. Soạn thảo văn bản, giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm. Chịu được công việc áp lực cao, thời gian làm việc trong ngày không cố định. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và từng sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo trong môi trường làm việc với Nhật Bản Chế độ bảo hiểm xã hội, y tế đầy đủ theo luật lao động. Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép hàng năm. Lương thưởng 2 lần/năm theo kết quả kinh doanh. Chế độ phúc lợi công ty: Du lịch, teambuilding, phụ cấp công tác... Được xét năng lực và ứng tuyển ở vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ISSHIN

