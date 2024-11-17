Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 4 Ngõ 139 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện của công ty

Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng

Thực hiện các công việc kế toán cơ bản: ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán

Theo dõi công nợ, lập báo cáo thu chi hàng tháng

Hỗ trợ các công việc liên quan đến nhân sự như chấm công, tính lương

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Quản trị văn phòng hoặc các ngành liên quan

Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các phần mềm kế toán

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực thời trang

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu

