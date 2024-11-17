Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 4 Ngõ 139 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu
Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện của công ty
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng
Thực hiện các công việc kế toán cơ bản: ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán
Theo dõi công nợ, lập báo cáo thu chi hàng tháng
Hỗ trợ các công việc liên quan đến nhân sự như chấm công, tính lương
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Quản trị văn phòng hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các phần mềm kế toán
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực thời trang
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng đa dạng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang thiết kế Mydu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 139 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

