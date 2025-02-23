Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Sắp xếp, vận chuyển hàng hóa trong kho một cách hợp lý.

- Sắp xếp và lưu trữ hàng tồn kho ở vị trí thích hợp.

- Đóng gói hàng hóa xuất nhập kho và dán nhãn chính xác.

- Kiểm tra các mặt hàng được giao và đảm bảo chất lương.

- Báo cáo về hàng trong kho bị hư hỏng hoặc mất tích cho quản lý kho

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam

• Sức khỏe tốt.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc đúng nguyên tắc, quy trình.

• Tiếp thu nhanh, thích ứng nhanh với công việc.

• Không tệ nạn, xăm trổ, lý lịch tốt.

• Yêu cầu đi làm có lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch và căn cước công dân có công chứng

Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 + phụ cấp ăn trưa + thưởng hiệu quả công việc + có nhiều nguồn thu khác ở kho hỗ trợ (upto 10 - 12 triệu)

- Đóng BHXH và nghỉ, thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch: 8/3, 30/4, 1/5, 2/9...), sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc...

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo

