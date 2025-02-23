Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Sắp xếp, vận chuyển hàng hóa trong kho một cách hợp lý.
- Sắp xếp và lưu trữ hàng tồn kho ở vị trí thích hợp.
- Đóng gói hàng hóa xuất nhập kho và dán nhãn chính xác.
- Kiểm tra các mặt hàng được giao và đảm bảo chất lương.
- Báo cáo về hàng trong kho bị hư hỏng hoặc mất tích cho quản lý kho
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam
• Sức khỏe tốt.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc đúng nguyên tắc, quy trình.
• Tiếp thu nhanh, thích ứng nhanh với công việc.
• Không tệ nạn, xăm trổ, lý lịch tốt.
• Yêu cầu đi làm có lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch và căn cước công dân có công chứng
Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7.000.000 + phụ cấp ăn trưa + thưởng hiệu quả công việc + có nhiều nguồn thu khác ở kho hỗ trợ (upto 10 - 12 triệu)
- Đóng BHXH và nghỉ, thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch: 8/3, 30/4, 1/5, 2/9...), sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc...
- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Inpo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
