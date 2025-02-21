Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Kiểm tra, phân loại và đóng gói thiết bị theo đúng tiêu chuẩn.
Kiểm tra số lượng, mã sản phẩm và tình trạng của hang hóa trước khi đóng gói.
Phối hợp với bộ phận vận đơn để sắp xếp giao hàng đúng tiến độ
Sắp xếp, bảo quản sản phẩm trong kho để chuẩn bị cho việc đóng gói.
Đảm bảo công việc đóng gói diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và đúng tiến độ.
Hỗ trợ công việc khác (nếu cần)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc nhanh chóng.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đảm bảo tiến độ công việc.
Có kinh nghiệm đóng gói hoặc làm việc trong kho là một lợi thế.
Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Khoảng 7-9 triệu VNĐ : Lương cứng + Thưởng theo hiệu suất công việc
Mức lương 7-9
7-9
Thưởng: Thưởng năng suất Khi hoàn thành tốt công việc
Thưởng
Phúc lợi: Thường sẽ có các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ Tết, và các phúc lợi khác tùy theo chính sách công ty.
Phúc lợi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI