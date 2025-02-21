Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra, phân loại và đóng gói thiết bị theo đúng tiêu chuẩn.

Kiểm tra số lượng, mã sản phẩm và tình trạng của hang hóa trước khi đóng gói.

Phối hợp với bộ phận vận đơn để sắp xếp giao hàng đúng tiến độ

Sắp xếp, bảo quản sản phẩm trong kho để chuẩn bị cho việc đóng gói.

Đảm bảo công việc đóng gói diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Hỗ trợ công việc khác (nếu cần)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc nhanh chóng.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đảm bảo tiến độ công việc.

Có kinh nghiệm đóng gói hoặc làm việc trong kho là một lợi thế.

Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Khoảng 7-9 triệu VNĐ : Lương cứng + Thưởng theo hiệu suất công việc

Thưởng: Thưởng năng suất Khi hoàn thành tốt công việc, và các

Phúc lợi: Thường sẽ có các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ Tết, và các phúc lợi khác tùy theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.