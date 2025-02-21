Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Heno
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra, phân loại và đóng gói thiết bị theo đúng tiêu chuẩn.
Kiểm tra số lượng, mã sản phẩm và tình trạng của hang hóa trước khi đóng gói.
Phối hợp với bộ phận vận đơn để sắp xếp giao hàng đúng tiến độ
Sắp xếp, bảo quản sản phẩm trong kho để chuẩn bị cho việc đóng gói.
Đảm bảo công việc đóng gói diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và đúng tiến độ.
Hỗ trợ công việc khác (nếu cần)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc nhanh chóng.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đảm bảo tiến độ công việc.
Có kinh nghiệm đóng gói hoặc làm việc trong kho là một lợi thế.
Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Khoảng 7-9 triệu VNĐ : Lương cứng + Thưởng theo hiệu suất công việc
Mức lương
7-9
Thưởng: Thưởng năng suất Khi hoàn thành tốt công việc, và các
Thưởng
Phúc lợi: Thường sẽ có các phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ lễ Tết, và các phúc lợi khác tùy theo chính sách công ty.
Phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, khối C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

