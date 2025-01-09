Tuyển Nhân viên kho Mắt Bão BPO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Mắt Bão BPO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
● Phân loại hàng hóa
● Các yêu cầu công việc khác từ cấp trên.
● Scan mã vạch các đơn hàng, kiểm tra tình trạng đơn hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, kỷ luật
Bắt buộc Xoay ca theo tuần (nghỉ 1 tiếng)
Tuần nghỉ 1 ngày quản lí kho sắp xếp
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại Mắt Bão BPO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp: 7tr5/26 công ( 18 công ca ngày và 8 công ca đêm)
Lương OT
BHTN, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mắt Bão BPO
