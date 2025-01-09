Tuyển Nhân viên kho Mắt Bão BPO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Mắt Bão BPO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mắt Bão BPO
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Mắt Bão BPO

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Mắt Bão BPO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Phân loại hàng hóa
● Các yêu cầu công việc khác từ cấp trên.
● Scan mã vạch các đơn hàng, kiểm tra tình trạng đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, kỷ luật
Bắt buộc Xoay ca theo tuần (nghỉ 1 tiếng)
Tuần nghỉ 1 ngày quản lí kho sắp xếp
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Mắt Bão BPO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp: 7tr5/26 công ( 18 công ca ngày và 8 công ca đêm)
Lương OT
BHTN, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mắt Bão BPO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mắt Bão BPO

Mắt Bão BPO

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

