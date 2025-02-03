Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 329 Đường Hưng Định 24, Kp Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Thực hiện việc nhập và xuất hàng trong kho

Sắp xếp hàng hóa ở trong kho một cách khoa học để hàng nhập trước xuất trước và giảm thiểu tối đa hỏng hóc hàng hóa.

Định kỳ hàng tháng hay tuần kiểm tra lại các kệ hàng.

Đảm bảo các quy tắc PCCC trong kho.

Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 38 tuổi

Giới tính: Nam

Kỹ năng giao tiếp: Hòa đồng, thân thiện và biết lắng nghe, kiểm soát được cảm xúc.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực.

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Bảo hiểm, nghỉ lễ, tết theo quy định

Văn hóa làm việc vui trẻ, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên

Tiệc tùng, bonding vui chơi thả ga, lương thưởng đầy đủ, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM

