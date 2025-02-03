Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 329 Đường Hưng Định 24, Kp Hưng Lộc, Phường Hưng Định, Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện việc nhập và xuất hàng trong kho
Sắp xếp hàng hóa ở trong kho một cách khoa học để hàng nhập trước xuất trước và giảm thiểu tối đa hỏng hóc hàng hóa.
Định kỳ hàng tháng hay tuần kiểm tra lại các kệ hàng.
Đảm bảo các quy tắc PCCC trong kho.
Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 - 38 tuổi
Giới tính: Nam
Kỹ năng giao tiếp: Hòa đồng, thân thiện và biết lắng nghe, kiểm soát được cảm xúc.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực.
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Bảo hiểm, nghỉ lễ, tết theo quy định
Văn hóa làm việc vui trẻ, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên
Tiệc tùng, bonding vui chơi thả ga, lương thưởng đầy đủ, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MĂMMY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
