Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run
- Hồ Chí Minh:
- 1472 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Công ty đã có sẵn đội ngũ telesales, chỉ cần quản lý đội ngũ đã có sẵn.
Lập kế hoạch, phân bổ công việc và đặt mục tiêu cho từng thành viên trong nhóm
Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên telesales về kỹ năng bán hàng qua điện thoại
Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và đề xuất các biện pháp cải thiện
Phân tích dữ liệu bán hàng, báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất để tối ưu hóa quy trình bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí quản lý đội ngũ từ 5 người trở lên
Có kiến thức và hiểu biết về telesales, quản lý, kinh doanh và chăm sóc khách hàng
Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả
Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt được mục tiêu đề ra
Thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales hoặc bán hàng qua điện thoại
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng và hoa hồng không giới hạn
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý, thăng chức lên vị trí trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ thăng tiến, đánh giá KPI rõ ràng, minh bạch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI