Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1472 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Công ty đã có sẵn đội ngũ telesales, chỉ cần quản lý đội ngũ đã có sẵn.

Lập kế hoạch, phân bổ công việc và đặt mục tiêu cho từng thành viên trong nhóm

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên telesales về kỹ năng bán hàng qua điện thoại

Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và đề xuất các biện pháp cải thiện

Phân tích dữ liệu bán hàng, báo cáo kết quả và đưa ra các đề xuất để tối ưu hóa quy trình bán hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết tiếng Trung, giao tiếp lưu loát là một lợi thế

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí quản lý đội ngũ từ 5 người trở lên

Có kiến thức và hiểu biết về telesales, quản lý, kinh doanh và chăm sóc khách hàng

Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả

Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt được mục tiêu đề ra

Thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực telesales hoặc bán hàng qua điện thoại

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12.000.000 triệu/tháng → Thu nhập mỗi tháng giao động từ 12.000.000 VND - 18.000.000 VND (Chưa bao gồm thưởng và hoa hồng)

Thưởng và hoa hồng không giới hạn

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý, thăng chức lên vị trí trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Chế độ thăng tiến, đánh giá KPI rõ ràng, minh bạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Yue Run

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin