Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SƠN LIÊN HỢP TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15,000,000 - 30.000.000 VND (tuỳ năng lực). - Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN). - Phụ cấp xăng xe, điện thoại, công tác phí, ... theo quy chế của Công ty, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Khai thác thông tin thị trường về sản phẩm công ty đang cung cấp

- Tư vấn bán hàng & cung cấp sản phẩm của Công ty cho khách hàng có nhu cầu.

- Thực hiện kế hoạch khai thác khách hàng theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kinh doanh.

- Làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Thu tiền hàng, xác nhận công nợ với khách hàng.

- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh.

- Có kiến thức về kinh doanh, có kinh nghiệm bán hàng sơn OEM, Sơn công nghiệp, Sơn bột tĩnh điện từ 1 năm trở lên.

- Đã làm trong nhà máy sản xuất Nhôm/nhà máy liên quan đến Sơn là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, trung thực ... có mục tiêu công việc rõ ràng.

- Có Giấy phép lái xe B1 trở lên.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SƠN LIÊN HỢP TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SƠN LIÊN HỢP TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin