Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

1) Tìm kiếm và kết nối với các đơn vị kiến trúc, tư vấn thiết kế

- Tìm kiếm, khai thác trên thị trường để có được thông tin các đơn vị (như công ty kiến trúc, tư vấn thiết kế…) nhằm mục đích kết nối và tìm kiếm cơ hội chào hàng.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với các Kiến trúc sư, công ty Tư vấn Thiết kế, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành gỗ công nghiệp để phục vụ hoạt động bán hàng, thu thập đầu mối liên hệ quan trọng, xúc tiến hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm,…

2) Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng.

- Tham gia xây dựng chính sách hợp tác để các Công ty tư vấn thiết kế/ Kiến trúc sư đưa thương hiệu Gỗ Minh Long vào hồ sơ/Bản vẽ/Dự toán.

- Thuyết trình/giới thiệu về sản phẩm, thương hiệu tại các event, seminar, hội nghị …

- Chăm sóc khách hàng

- Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng (nếu có)