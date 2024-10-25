Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1050/14 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng (Sản phẩm: tủ bảng điện, thiết bị lưới điện, trụ đèn giao thông, hộ lan, thang máng cáp, nhà tiền chế, cẩu trục, cửa cuốn ...)

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng;

- Chuẩn bị hợp đồng, hướng dẫn khách hàng về các điều khoản của hợp đồng và trình tự thực hiện thủ tục mua bán;

- Duy trì và đảm bảo doanh số của từng mặt hàng được giao;

- Quảng bá tiếp thị cho các sản phẩm và hình ảnh của công ty;

- Theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng, phối hợp kế toán thu hồi công nợ;

- Các công việc được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung cấp trở lên các ngành Điện công nghiệp, kỹ thuật điện. cơ điện, quản trị kinh doanh;

- Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán, quản lý thời gian;

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên; Am hiểu bản vẽ điện, Cơ khí, mạch điện, thông số kỹ thuật thiết bị điện, giá thiết bị, vật tư, kinh doanh là 1 lợi thế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng : 8-12 triệu + hoa hồng kinh doanh

- Được hưởng hoa hồng hấp dẫn; thưởng Doanh số, thưởng KPI.

- Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động VN ( Bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ tết...);

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi hiếu hỷ, ốm đau...

- Được thưởng theo HQKD năm; Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin