Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT
- Hồ Chí Minh: 1050/14 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng (Sản phẩm: tủ bảng điện, thiết bị lưới điện, trụ đèn giao thông, hộ lan, thang máng cáp, nhà tiền chế, cẩu trục, cửa cuốn ...)
- Chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng;
- Chuẩn bị hợp đồng, hướng dẫn khách hàng về các điều khoản của hợp đồng và trình tự thực hiện thủ tục mua bán;
- Duy trì và đảm bảo doanh số của từng mặt hàng được giao;
- Quảng bá tiếp thị cho các sản phẩm và hình ảnh của công ty;
- Theo dõi tiến độ sản xuất và giao hàng, phối hợp kế toán thu hồi công nợ;
- Các công việc được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng Giao tiếp, thương lượng, đàm phán, quản lý thời gian;
- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên; Am hiểu bản vẽ điện, Cơ khí, mạch điện, thông số kỹ thuật thiết bị điện, giá thiết bị, vật tư, kinh doanh là 1 lợi thế;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng hoa hồng hấp dẫn; thưởng Doanh số, thưởng KPI.
- Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động VN ( Bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ tết...);
- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thăm hỏi hiếu hỷ, ốm đau...
- Được thưởng theo HQKD năm; Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BHT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
