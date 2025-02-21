Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Niên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 221 Đường 3/2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nhận yêu cầu của khách hàng, đặt hành trình,xuất ,hoàn huỷ , đổi vé .

Tư vấn, báo giá, điều kiện vé, quy định của hãng hàng không cho khách.

Đặt booking, theo dõi thời hạn xuất vé, xuất vé, theo dõi tình trạng chuyến bay của khách.

Xử lý các yêu cầu của khách hàng có liên quan & dịch vụ hỗ trợ như check-in online, đặt suất ăn, hành lý, hỗ trợ thay đổi vé, hoàn vé.

Xử lý vé được trên 1 trong các phần mềm chuyên dụng.

Chịu trách nhiệm về các booking, các vé do mình đặt và xuất.

Đảm bảo mục tiêu kinh doanh của bộ phận.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Giám Đốc, Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học.

Tiếng Anh là lợi thế.

Kinh nghiệm từ 6 tháng. Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Có khả năng sử dụng máy vi tính tốt, thành thạo Word, Excel, PowerPoint.

Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng đặt vé máy bay, sẽ được đào tạo.

Độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi.

Có kinh nghiệm, am hiểu thị trường du lịch là một lợi thế.

Tư duy logic, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, có tính tự giác cao và tuân thủ quy định chung.

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề tốt.

Có khả năng chịu áp lực cao và xử lý các tình huống phát sinh ngoài giờ.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Niên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận (tuỳ năng lực làm việc) + Thưởng kinh doanh + Phụ Cấp

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước

Phúc lợi khác: Sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi khi đau ốm, lễ Tết, du lịch hằng năm…

Thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh của cá nhân và của phòng theo định kỳ và thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13.

Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Niên

