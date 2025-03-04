Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 24 Âu Cơ

- Liên Chiểu

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng ngành trang sức
- Trưng bày,bảo quản và chăm sóc hàng hóa
- Đối với vị trí kế toán bán hàng và nhân viên văn phòng sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên,

Tại Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
+ Thưởng lễ, Tết, thưởng tháng 13.
+ LCB+Thưởng doanh số từng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng

Công Ty TNHH Kim Khánh - Việt Hùng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 24- Âu Cơ, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

