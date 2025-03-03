Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 34 Ngách 19/28 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sản phẩm phân phối:

Phụ kiện điện thoại (củ, cáp, cường lực, tai nghe, sạc dự phòng,….)

Linh kiện điện thoại (màn hình, pin)

Mô tả công việc

Khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp tại khu vực.

Tiếp cận khách hàng để giới thiệu và tư vấn về sản phẩm của công ty.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trên khu vực được phân công.

Thực hiện ghé thăm định kỳ các cửa hàng điện thoại theo kế hoạch làm việc.

Đảm bảo doanh thu kế hoạch đề ra.

Thực hiện báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần, tháng cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 7 (8h30-17h30, nghỉ trưa 12h-13h30)

Khu vực tuyển dụng: Hà Nội (Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Sơn Tây, Thạch Thất)/ Huế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ độ tuổi < 35 tuổi. Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường

Có phương tiện di chuyển, sẵn sàng đi thị trường hàng ngày

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường kênh GT

Năng động, yêu thích kinh doanh, bán hàng, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu (không giới hạn, tùy theo năng lực)

Lương cơ bản 8 triệu + 3-4% Doanh thu bán hàng + Phụ cấp 1 triệu + 1% Thưởng

Thử việc 01 tháng

Đóng BHXH theo quy định

Nghỉ lễ, Tết theo quy định

Du lịch, teambuilding 1 năm/lần

Được quản lý đào tạo khi bắt đầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam

