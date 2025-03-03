Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
- Hà Nội:
- Số 34 Ngách 19/28 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sản phẩm phân phối:
Phụ kiện điện thoại (củ, cáp, cường lực, tai nghe, sạc dự phòng,….)
Linh kiện điện thoại (màn hình, pin)
Mô tả công việc
Khảo sát, nghiên cứu thị trường, đối thủ đề xuất các chương trình bán hàng phù hợp tại khu vực.
Tiếp cận khách hàng để giới thiệu và tư vấn về sản phẩm của công ty.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trên khu vực được phân công.
Thực hiện ghé thăm định kỳ các cửa hàng điện thoại theo kế hoạch làm việc.
Đảm bảo doanh thu kế hoạch đề ra.
Thực hiện báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần, tháng cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 7 (8h30-17h30, nghỉ trưa 12h-13h30)
Khu vực tuyển dụng: Hà Nội (Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Sơn Tây, Thạch Thất)/ Huế
Hà Nội
Huế
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có phương tiện di chuyển, sẵn sàng đi thị trường hàng ngày
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường kênh GT
Năng động, yêu thích kinh doanh, bán hàng, giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 8 triệu + 3-4% Doanh thu bán hàng + Phụ cấp 1 triệu + 1% Thưởng
Thử việc 01 tháng
Đóng BHXH theo quy định
Nghỉ lễ, Tết theo quy định
Du lịch, teambuilding 1 năm/lần
Được quản lý đào tạo khi bắt đầu công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
