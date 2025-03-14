Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số nhà 19D ngõ 36 đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc, quản lý khách hàng cũ của công ty và khai thác thêm khách hàng mới
Tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới.
Thực hiện các công việc của quy trình bán hàng. Giải quyết các vấn đề khách hàng yêu cầu.
Hợp tác với kế toán để thanh toán/kết thúc đơn hàng
Chính sách bảo hành, chăm sóc khách hàng sau giao hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí.
Nhanh nhẹn, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
Ứng viên biết lái xe ô tô là lợi thế
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí.
Nhanh nhẹn, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
Ứng viên biết lái xe ô tô là lợi thế
Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm: thỏa thuận theo năng lực và vị trí.
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTT Vina Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI