Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Chi Nhánh HN - 115 Thái Hà, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Xử lý các vấn đề phần cứng, phần mềm liên quan đến sản phẩm Apple - Laptop , các sản phẩm công nghệ.

-Tư vấn các giải pháp cho khách hàng sử dụng thiết bị Apple, thiết bị công nghệ.

- Sắp xếp, trưng bày sản phẩm theo ngành hàng

- Hỗ trợ các công việc liên quan do Cửa hàng trưởng yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê và đang sử dụng các sản phẩm Apple.

- Siêng năng, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: 9 - 12 triệu, bao gồm:

+ Lương cơ bản: 9 - 10 triệu/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

+ Thưởng theo năng lực và hiệu quả làm việc

+ Các chi phí phụ cấp khác theo quy định công ty

- Mức thu nhập cạnh tranh

- Thưởng tháng thứ 13

- Tăng lương theo định kỳ của công ty

- Thưởng lễ/tết, chế độ thai sản theo quy định của Luật lao động

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật Lao Động

- Có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa

- Hưởng các quyền lợi theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THỜI ĐẠI SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin