Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số (hiệu suất) (chi tiết khi phỏng vấn). Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty. Mức lương thưởng hấp dẫn để khuyến khích tinh thần làm việc, Thu nhập tăng đều, ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ và đoàn kết. Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn trong suốt quá trình làm việc. Phụ cấp cơm trưa, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng.

Gọi điện, khảo sát, tư vấn trực tiếp cho khách hàng

Tiếp nhận thông tin đặt hàng, Phối hợp với bộ phận Thiết kế, Sản xuất và Kế toán để lên báo giá cho khách hàng

Theo dõi và quản lý đơn hàng

Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

Quản lý, báo giá, giám sát việc triển khai thiết kế, thi công khách hàng, đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm/Trưởng phòng/BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/Nam tuổi từ 22-35 có đam mê bán hàng.

Biết các vật tư ngành quảng cáo ngoài trời.

Có kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng xử lý tình huống, Kỹ năng tư vấn và thuyết phục.

Thành thạo tin học văn phòng (biết sử dụng cơ bản Corel là một lợi thế), khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc đội nhóm tốt.

Hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giao tiếp trực tuyến và kinh doanh online.

Năng động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Quảng cáo / Kiến trúc/ Xây dựng/ Nội thất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.