Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Hữu Hạn Công Nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lô 13, Đường Nguyễn Tông Lỗi, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

2.Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

3. Nhận đơn đặt hàng, thúc đẩy tiến độ giao hàng của bộ phận cho khách hàng.

4. Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

5. Tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Nữ

Độ tuổi: 22 tuổi trở lên

Trình độ: CĐ trở lên

+ Biết sử dụng thành thạo Cell, Word

+ Tiếng anh: thành thạo 4 kỹ năng

Tại Công ty Hữu Hạn Công Nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BH24h

- Chế độ du lịch hàng năm, ngày hội gia đình, ngày hội thể thao

- Thưởng tháng lương 13

- Thưởng kinh doanh năm

- Cơ hội làm việc với các thương hiệu uy tín, mở rộng tầm nhìn quốc tế và phát triển kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp

- Chương trình đào tạo và các cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Tham gia vào mạng lưới khách hàng đa quốc gia, mở rộng tầm nhìn quốc tế

- Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp"

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Hữu Hạn Công Nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc

