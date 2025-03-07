Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty THNN Hyundai Phúc Yên làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty THNN Hyundai Phúc Yên
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Khu 5, phường Tiền Châu,Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Thực hiện lập hợp đồng mua bán cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục đăng ký đăng kiểm xe, thủ tục trả góp ngân hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán theo quy định
Thực hiện các báo cáo và công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Chủ động, sáng tạo

Tại Công Ty THNN Hyundai Phúc Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Thưởng năng suất (doanh số xe, thưởng KPI, hoa hồng…)
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Chế độ phúc lợi toàn diện: sinh nhật, lễ/tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ, thưởng tháng 13… và các đãi ngộ khác theo quy chế công ty
Hỗ trợ cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THNN Hyundai Phúc Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu 5, Phường Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

