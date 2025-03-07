Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty THNN Hyundai Phúc Yên làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Khu 5, phường Tiền Châu,Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Thực hiện lập hợp đồng mua bán cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục đăng ký đăng kiểm xe, thủ tục trả góp ngân hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán theo quy định

Thực hiện các báo cáo và công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, nhiệt tình

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Chủ động, sáng tạo

Tại Công Ty THNN Hyundai Phúc Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Thưởng năng suất (doanh số xe, thưởng KPI, hoa hồng…)

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Chế độ phúc lợi toàn diện: sinh nhật, lễ/tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ, thưởng tháng 13… và các đãi ngộ khác theo quy chế công ty

Hỗ trợ cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THNN Hyundai Phúc Yên

