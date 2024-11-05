Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Đức Huệ ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DÂY MÁY
+ Thi công đường truyền Internet, wifi, mạng cáp quang, thuê bao điện thoại bàn, TV,..
+ ƯCTT, quản lý chất lượng mạng lưới và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.
+ Chăm sóc khôi phục khách hàng, thu hồi thiết bị đầu cuối.
+ Quản lý tài sản được giao khi làm việc, tổ chức bán hàng dịch vụ internet, sản phẩm điện, điện tử.
+ Các công việc phát sinh khi được BGĐ và cụm/đội trưởng giao
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHÀ TRẠM
+ Quản lý hạ tầng, bảo dưỡng, vận hành các trạm phát sóng
+ ƯCTT, xử lý sự cố trên địa bàn quản lý, đảm bảo chất lượng mạng lưới, đảm bảo KPI được giao.
+ Kiểm tra chất lượng mạng, xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.
+ Vệ sinh tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp theo quy định. Củng cố ,bảo quản, bảo dưỡng trạm phát sóng, thiết bị.
+ Các công việc phát sinh khi được BGĐ và cụm/đội trưởng giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Giới tính: Nam
– Độ tuổi: không quá 32 tuổi
– Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,...
– Nhanh nhẹn, chủ động, làm việc có trách nhiệm
– Chịu khó, chịu được vất vả và áp lực trong công việc, đổi lại được chi trả mức lương thưởng xứng đáng.
– Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 10tr - 20 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc)
- Lương bổ sung tháng/6 tháng/12 tháng/năm,…
- Làm việc trên địa bàn các huyện của tỉnh Long An.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Phúc lợi du lịch, nghỉ dưỡng: 3 ngày nghỉ + 6 triệu/người.
- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, linh hoạt đảm bảo khắc phục sự cố, ứng cứu thông tin,..khi có phát sinh.
- 15 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm.
- Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày thành lập tập đoàn, nghỉ mát 6 triệu/năm.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Quốc lộ 1, KP Bình Phú, Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

