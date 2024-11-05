Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
- Long An: Đức Huệ ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DÂY MÁY
+ Thi công đường truyền Internet, wifi, mạng cáp quang, thuê bao điện thoại bàn, TV,..
+ ƯCTT, quản lý chất lượng mạng lưới và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.
+ Chăm sóc khôi phục khách hàng, thu hồi thiết bị đầu cuối.
+ Quản lý tài sản được giao khi làm việc, tổ chức bán hàng dịch vụ internet, sản phẩm điện, điện tử.
+ Các công việc phát sinh khi được BGĐ và cụm/đội trưởng giao
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHÀ TRẠM
+ Quản lý hạ tầng, bảo dưỡng, vận hành các trạm phát sóng
+ ƯCTT, xử lý sự cố trên địa bàn quản lý, đảm bảo chất lượng mạng lưới, đảm bảo KPI được giao.
+ Kiểm tra chất lượng mạng, xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.
+ Vệ sinh tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp theo quy định. Củng cố ,bảo quản, bảo dưỡng trạm phát sóng, thiết bị.
+ Các công việc phát sinh khi được BGĐ và cụm/đội trưởng giao.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Độ tuổi: không quá 32 tuổi
– Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,...
– Nhanh nhẹn, chủ động, làm việc có trách nhiệm
– Chịu khó, chịu được vất vả và áp lực trong công việc, đổi lại được chi trả mức lương thưởng xứng đáng.
– Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương bổ sung tháng/6 tháng/12 tháng/năm,…
- Làm việc trên địa bàn các huyện của tỉnh Long An.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Phúc lợi du lịch, nghỉ dưỡng: 3 ngày nghỉ + 6 triệu/người.
- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, linh hoạt đảm bảo khắc phục sự cố, ứng cứu thông tin,..khi có phát sinh.
- 15 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm.
- Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày thành lập tập đoàn, nghỉ mát 6 triệu/năm.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
