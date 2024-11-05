Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Đức Huệ ...và 1 địa điểm khác

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DÂY MÁY

+ Thi công đường truyền Internet, wifi, mạng cáp quang, thuê bao điện thoại bàn, TV,..

+ ƯCTT, quản lý chất lượng mạng lưới và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.

+ Chăm sóc khôi phục khách hàng, thu hồi thiết bị đầu cuối.

+ Quản lý tài sản được giao khi làm việc, tổ chức bán hàng dịch vụ internet, sản phẩm điện, điện tử.

+ Các công việc phát sinh khi được BGĐ và cụm/đội trưởng giao

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHÀ TRẠM

+ Quản lý hạ tầng, bảo dưỡng, vận hành các trạm phát sóng

+ ƯCTT, xử lý sự cố trên địa bàn quản lý, đảm bảo chất lượng mạng lưới, đảm bảo KPI được giao.

+ Kiểm tra chất lượng mạng, xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.

+ Vệ sinh tuần tra bảo dưỡng tuyến cáp theo quy định. Củng cố ,bảo quản, bảo dưỡng trạm phát sóng, thiết bị.

+ Các công việc phát sinh khi được BGĐ và cụm/đội trưởng giao.

– Giới tính: Nam

– Độ tuổi: không quá 32 tuổi

– Trình độ: Tốt nghiệp hệ chính quy từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,...

– Nhanh nhẹn, chủ động, làm việc có trách nhiệm

– Chịu khó, chịu được vất vả và áp lực trong công việc, đổi lại được chi trả mức lương thưởng xứng đáng.

– Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Lương: từ 10tr - 20 triệu/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc)

- Lương bổ sung tháng/6 tháng/12 tháng/năm,…

- Làm việc trên địa bàn các huyện của tỉnh Long An.

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Phúc lợi du lịch, nghỉ dưỡng: 3 ngày nghỉ + 6 triệu/người.

- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, linh hoạt đảm bảo khắc phục sự cố, ứng cứu thông tin,..khi có phát sinh.

- 15 ngày nghỉ phép/năm, chế độ nghỉ mát hàng năm, tăng lương định kỳ hàng năm.

- Phúc lợi Tập đoàn: 48tr/năm bao gồm thưởng các ngày Lễ, Tết, ngày truyền thống, ngày thành lập tập đoàn, nghỉ mát 6 triệu/năm.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

