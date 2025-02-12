Tuyển Nhân viên kỹ thuật Micro Precision Calibration Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD

Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với công việc chính là hiệu chuẩn thiết bị và các công việc liên quan trên những lĩnh vực sau (tùy vào trình độ kỹ thuật):

• Điện – Điện tử

• Tần số RF

• Cơ khí

• Hóa học

• Nhiệt độ

• Áp suất

• Kích thước

• Máy đếm hạt bụi

• Máy đo tia cực tím

• Một số lĩnh vực khác (âm thanh, hình ảnh, rung động, …)

Các công việc liên quan:

• Khảo sát, kiểm tra đánh giá thiết bị.

• Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

• Tham gia làm giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

• Tham gia làm biểu mẫu kết quả đo.

• Tham gia xây dựng phát triển quy trình làm việc, quy trình hiệu chuẩn.