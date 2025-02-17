Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 06 Thang Long St., Ward 4, Tan Binh Dist, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Lập kế hoạch, triển khai, làm nội dung SEO, contents, social media, FB, website, LinkedIn
Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital
Chịu trách nhiệm xử lý các tài liệu kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa logistics
Làm nội dung trên Facebook, website, Linkedin, Google business;...
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệmtối thiểu 2 năm.
Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các dịp Lễ, Tết.
- Sau Một Năm Cống Hiến Thì Được Đi Du Lịch Nước Ngoài
- Lương Thõa thuận tùy theo kinh nghiệm + hoa hồng doanh thu
- Lương thưởng tốt+ Bonus KPI trên Doanh thu.
- Lương thưởng tố
t
+ Bonus KPI trên Doanh thu
.
- Môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
- Được dự tham gia hoạt động liên hoan, du lịch, thể thao, Teambuilding thường niên của công ty.
- Được trợ cấp BHXH, BHYT, Điện thoại, Xăng Xe
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00), Nghỉ trưa 90 phút
Thứ 7(từ 08:00 đến 16:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt
