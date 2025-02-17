Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 06 Thang Long St., Ward 4, Tan Binh Dist, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai, làm nội dung SEO, contents, social media, FB, website, LinkedIn

Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital

Chịu trách nhiệm xử lý các tài liệu kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa logistics

Làm nội dung trên Facebook, website, Linkedin, Google business;...

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệmtối thiểu 2 năm.

Chăm chỉ, có sự chủ động trong công việc, tinh thần ham học hỏi

Có kinh nghiệm chạy QC Google, SEO, Contents…

Am hiểu sâu về Google, Google Ads, Google Analytics, Back links….

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tốt nghiệp bằng CAO ĐẲNG trở lên, chuyên nghành liên quan đến Digital Marketing

Có tính cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc, tinh thần phục vụ mạnh mẽ và Teamwork.

Tinh thần khởi nghiệp, chăm chỉ, không ngại khó khăn

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các dịp Lễ, Tết.

- Sau Một Năm Cống Hiến Thì Được Đi Du Lịch Nước Ngoài

- Lương Thõa thuận tùy theo kinh nghiệm + hoa hồng doanh thu

- Lương thưởng tốt+ Bonus KPI trên Doanh thu.

- Môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

- Được dự tham gia hoạt động liên hoan, du lịch, thể thao, Teambuilding thường niên của công ty.

- Được trợ cấp BHXH, BHYT, Điện thoại, Xăng Xe

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00), Nghỉ trưa 90 phút

Thứ 7(từ 08:00 đến 16:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.