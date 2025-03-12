Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- A4

- BT3 Phố Cao Xuân Huy, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Giới thiệu về Công ty
Chúng tôi là công ty tiên phong trong lĩnh vực nhà thông minh, mang đến những giải pháp công nghệ tối ưu giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại. Với văn hóa trẻ trung, năng động, đậm chất Gen Z, chúng tôi tin rằng mỗi thực tập sinh không chỉ là một thành viên trong đội ngũ mà còn là một phần của "gia đình" Nhà Thông minh Hà Nội.
Tại đây, bạn sẽ được huấn luyện, hướng dẫn tận tình bởi đội ngũ chuyên nghiệp, đồng thời có cơ hội phát triển bản thân trong lĩnh vực Content Marketing đầy tiềm năng. Hãy cùng chúng tôi chinh phục những thử thách và mục tiêu lớn!
Kỹ năng & Kiến thức Công ty Sẽ Đào Tạo
Kỹ năng sáng tạo nội dung:
Cách lên ý tưởng và viết content hấp dẫn.
Kỹ thuật viết bài blog chuẩn SEO.
Cách tạo video ngắn (TikTok, Reels) và sử dụng phần mềm chỉnh sửa (CapCut, InShot).
Kiến thức về mạng xã hội:
Hiểu về thuật toán và xu hướng trên các nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok).
Cách phân tích hiệu quả chiến dịch bằng công cụ (Google Analytics, Facebook Insights).
Kỹ năng thiết kế cơ bản:
Sử dụng các công cụ để tạo hình ảnh, infographic, và thumbnail.
Kiến thức về nhà thông minh:
Hiểu về sản phẩm và công nghệ nhà thông minh Philips.
Cách tư vấn và giới thiệu sản phẩm qua content.
Kỹ năng mềm:
Quản lý thời gian và làm việc nhóm hiệu quả.
Giao tiếp và phản hồi chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc liên quan.
Kỹ năng cơ bản:
Có khả năng viết lách, sử dụng ngôn ngữ trẻ trung, sáng tạo.
Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok).
Có kiến thức cơ bản về Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Thái độ:
Ham học hỏi, chủ động, và có trách nhiệm.
Có tinh thần làm việc nhóm và hòa đồng.
Yêu thích công nghệ và sáng tạo nội dung.

Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản:
Học hỏi từ đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về Content Marketing và công nghệ nhà thông minh.
Môi trường làm việc:
Trẻ trung, năng động, đậm chất Gen Z.
Được hỗ trợ và hướng dẫn tận tình bởi quản lý và đồng nghiệp.
Cơ hội phát triển:
Có cơ hội được ký hợp đồng chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.
Được đề xuất tham gia các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm.
Phúc lợi:
Trợ cấp thực tập hấp dẫn.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4-BT3 Phố Cao Xuân Huy , Khu ĐTM Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

